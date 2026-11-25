Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением фондовых индексов на 0,4%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует умеренное снижение, отыгрывая как нестабильную динамику мировых рынков капитала, в том числе нефтяных цен, так и отсутствие позитивных геополитических новостей в отношении урегулирования конфликта вокруг Украины.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2323,61 пункта (-0,38%), индекс РТС - 890,73 пункта (-0,38%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 2,7%.

Подешевели акции МКПАО "ВК" (-2,7%), АФК "Система" (-1,5%), "Газпрома" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Интер РАО" (-1%), "Мосбиржи" (-0,9%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), "Т-Технологий" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), МКПАО "Яндекс" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,3%) и "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Подорожали акции "ИКС 5" (+0,5%), "РусАла" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Полюса" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что у него нет четких временных рамок по урегулированию украинского конфликта. "У меня нет никаких сроков. Я просто хочу видеть, что это (конфликт - ИФ) закончилось. (...) Я хотел бы, чтобы это произошло сегодня, но для танго нужны двое. Посмотрим, как будет", - сказал Трамп в интервью New York Post.

Американский лидер засмеялся, когда журналисты издания спросили его о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, сказавшего, что американские переговорщики якобы хотят заключения соглашения между Москвой и Киевом к январю. "Кто это сказал? Он (Зеленский - ИФ) хочет, чтобы я что сделал?" - отреагировал Трамп.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата очередного раунда переговоров по Украине пока не назначена. По его словам, у руководства России есть понимание, что переговоры в Абу-Даби должны продолжиться.

Украина не прекращает атаки на нефтеперерабатывающие мощности РФ, несмотря на призыв Трампа, заявил глава российского государства Владимир Путин. "Мы видим, что киевский режим не прекращает атаки на наши перерабатывающие мощности. Кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак, киевские власти не слушают таких советов", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК во вторник.

По его словам, "все продолжается как ни в чем не бывало".

"В этой связи отмечу: ответные действия с нашей стороны неизбежны, об этом все должны знать", - подчеркнул Путин. По его словам, "эскалация, начатая противником в начале июня этого года и рассчитанная, как публично было заявлено, на 40 дней", не в состоянии нанести России критического ущерба.

"Тем не менее, сегодня предлагаю обсудить, что нужно дополнительно сделать для повышения безопасности нефтеперерабатывающих заводов, для защиты сотрудников, которые на них работают", - сказал во вторник Путин.