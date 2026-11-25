Подростку в Башкирии предъявлено обвинение в убийстве посетителя кафе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Обвинение в убийстве предъявлено 15-летнему жителю Салавата (Башкирия), который, как предполагается, нанес посетителю кафе смертельные удары молотком, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

По версии следствия, в кафе произошел конфликт между 32-летним мужчиной и двумя подростками. Один из несовершеннолетних достал из сумки молоток и несколько раз ударил оппонента. После этого подростки сбежали.

Пострадавшего с проломленным черепом госпитализировали, а спустя неделю он скончался в уфимской больнице от черепно-мозговой травмы.

Сотрудники уголовного розыска установили участников конфликта - оба оказались местными жителями 2010 года рождения. Полиция первоначально возбудила уголовное дело по ч.2 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), однако после смерти мужчины дело переквалифицировали на ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и передали в следственный комитет.

Суд избрал подростку меру пресечения в виде домашнего ареста, хотя следствие просило о заключении под стражу.

У погибшего мужчины осталось трое детей.