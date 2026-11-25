Обрыв ЛЭП произошел в курском Льгове после атак ВСУ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Атаки ВСУ привели к обрыву линии электропередачи в городе Льгове Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В результате атак в городе Льгове произошёл обрыв линии электропередачи, было нарушено электроснабжение на 10 улицах. Подача электроэнергии восстановлена", - написал он в своём канале в Мах в среду.

Глава региона отметил, что всего за минувшие сутки в Курской области были сбиты 74 БПЛА различного типа.