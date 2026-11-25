ВС РФ поразили "Геранями" подстанцию, логистические центры, производственные объекты на территории ТЭЦ на Украине

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары беспилотниками "Герань" в тыловых районах Украины, поражены подстанция 110 кВ, здания логистических центров, а также производственные объекты одной из ТЭЦ, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Операторами ударных "Гераней" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" в тыловых районах Украины были успешно поражены подстанция 110 кВ, здания логистических центров, а также производственные объекты на территории одной из ТЭЦ", - говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что удары нанесены в целях нарушения логистических возможностей ВСУ, а также поражения ее стратегических объектов "в ответ на непрекращающиеся попытки атак по объектам инфраструктуры на территории России".

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов БпЛА "Герань" бригады войск беспилотных систем "Варяг".