Воронежец осужден на 7 лет за оправдание терроризма и призывы к экстремизму

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 49-летнему жителю Воронежской области по делу о публичном оправдании терроризма и призывы к экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что мужчина, будучи недовольным проведением СВО, разместил в телеграм-канале комментарий, содержащий признаки оправдания обстрелов гражданской инфраструктуры в поселке Теткино Курской области.

Кроме того, он опубликовал комментарий с призывами к убийству российских военнослужащих командного состава, действуя из мотивов ненависти и вражды к участникам СВО, отмечает пресс-служба.

В судебном заседании фигурант частично признал вину, пояснив, что не преследовал цели оправдать террористический акт, а лишь высказал свое оценочное суждение. Призывы к убийству командиров он связал со своим отрицательным отношением к СВО.

Дело расследовалось по ч.2 ст.205.2 (публичное оправдание терроризма) и ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).

Мужчина приговорен к семи годам колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, на срок 4 года. Мобильный телефон осужденного конфискован, с него взысканы процессуальные издержки в размере 21,7 тыс. рублей.