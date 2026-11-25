Новак сменил Григоренко во главе подкомиссии по развитию цифровых платформ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак возглавил подкомиссию по развитию цифровых платформ, сообщила пресс-служба правительства.

"В состав созданной в июле подкомиссии по вопросам развития цифровых платформ внесены изменения. Распоряжение об этом подписано. Руководителем подкомиссии стал вице-премьер Александр Новак", - говорится в сообщении.

Ранее подкомиссию возглавлял тогдашний вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, который в октябре ушел из правительства, а затем перешел на работу в Сбербанк.

В состав подкомиссии также вошел руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач.

Подкомиссия создана в июле 2026 года. Она действует на постоянной основе в рамках правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий "для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности". Ее основная задача - выработка стратегических подходов к развитию платформенной экономики и совершенствованию государственного регулирования этой сферы.