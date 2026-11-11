Поиск

Набсовет Сбербанка одобрил назначение Григоренко зампредом правления

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение Дмитрия Григоренко на должность зампреда правления, говорится в сообщении кредитной организации.

Ходатайство о согласовании кандидатуры, предложенной главой банка Германом Грефом, будет направлено в ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что на новом посту Григоренко будет курировать стратегически важные проекты Сбербанка, в том числе развитие взаимоотношений группы с правительством РФ и региональными властями, включая вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.

Григоренко с января 2020 года занимал пост вице-премьера, руководителя аппарата правительства. До этого с 2000-х годов он работал в системе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Сбербанк Дмитрий Григоренко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ на основе недельных данных оценил годовую инфляцию в РФ в октябре на уровне 7%

Биржам разрешили запускать торги криптовалютами с 22 ноября

 Биржам разрешили запускать торги криптовалютами с 22 ноября

Профицит внешней торговли РФ в январе-сентябре вырос на 21,1%, до $103,5 млрд

Energy Institute отметил рост потребления ископаемого топлива с 2017 года на 8%

 Energy Institute отметил рост потребления ископаемого топлива с 2017 года на 8%

Сбербанк за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 17,6%

 Сбербанк за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 17,6%

Цены на нефть повышаются, Brent торгуется около $92,3 за баррель

Оператор карт "Мир" не планирует IPO в ближайшем будущем

Минэнерго США повысило прогноз средней цены барреля Brent в 2026 г. до $97,4

Рубль во вторник снизился в паре с юанем на фоне подешевевшей нефти

 Рубль во вторник снизился в паре с юанем на фоне подешевевшей нефти

Крупнейшие банки в октябре сократили долю на аукционах ОФЗ до 45,5% с 73,6%
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12898 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов