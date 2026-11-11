Набсовет Сбербанка одобрил назначение Григоренко зампредом правления

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение Дмитрия Григоренко на должность зампреда правления, говорится в сообщении кредитной организации.

Ходатайство о согласовании кандидатуры, предложенной главой банка Германом Грефом, будет направлено в ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что на новом посту Григоренко будет курировать стратегически важные проекты Сбербанка, в том числе развитие взаимоотношений группы с правительством РФ и региональными властями, включая вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.

Григоренко с января 2020 года занимал пост вице-премьера, руководителя аппарата правительства. До этого с 2000-х годов он работал в системе Федеральной налоговой службы (ФНС).