Семь десятков жилых домов остались без света в Новокуйбышевске после атаки БПЛА

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Жители 70 многоквартирных домов и семь соцобъектов в Новокуйбышевске (Самарская область) остались без электричества из-за сбоя на высоковольтных линиях в результате атаки беспилотников, сообщила глава города Виктория Каткова в своем канале в Мах в среду.

"Произошёл сбой на высоковольтных линиях. Без света остаются 70 многоквартирных домов, 4 школы, 2 детских сада и одно медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Каткова добавила, что медицинское учреждение уже подключено к резервному источнику питания, на остальных объектах устанавливают генераторы. Восстановление энергоснабжения продолжается, все службы переведены в усиленный режим работы.

Кроме того, временно исполняющая полномочия главы Волжского района Самарской области Наталья Шулепова сообщила, что в микрорайоне также зафиксированы отключения электричества.

"На отдельных территориях зафиксированы отключения электричества. Экстренные службы работают на местах, восстановление уже началось. Прошу набраться терпения. Все котельные работают в штатном режиме", - написала врио главы в своем канале в Мах.

Шулепова также проинформировала, что погиб один из жителей Волжского района, его семье будет оказана помощь.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах сообщил, что ночью 25 ноября регион подвергся массированной атаке беспилотников, всего над Самарской областью было сбито более 145 БПЛА. Один человек погиб, отдельные территории региона остались без электричества.