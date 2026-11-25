Нарышкин заявил о важности восстановления авторитета международного права

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Встреча лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне напомнила об особой ответственности стран - победительниц во Второй мировой войне за стратегическую стабильность, заявил директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

"На прошлой неделе, 19 ноября, в Шэньчжэне состоялась историческая встреча лидеров Китая, России и Соединенных Штатов Америки. Она напомнила миру, что державы - победительницы во Второй мировой войне по-прежнему несут особую ответственность за поддержание стратегической стабильности и глобальной безопасности", - сказал Нарышкин, выступая на конференции "Вторая мировая война: от европоцентризма к глобальной истории" в ИНИОН РАН в среду.

По словам директора СВР, "сегодня, когда ялтинско-потсдамские институты, очевидно, все хуже справляются с новыми вызовами, первостепенное значение приобретают вопросы их реконструкции, поиска нового баланса сил и восстановления авторитета международного права".