Песков назвал Минобороны РФ единственным достоверным источником сведений о потерях ВС России в СВО

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что единственным источником информации о потерях российских войск в ходе специальной военной операции является министерство обороны РФ, призвав не обращать внимание на другие данные.

"Единственный, кто может оглашать данные о потерях - это министерство обороны РФ. Я предлагаю не принимать во внимание никакие другие данные", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что в ходе СВО российская армия потеряла до 700 тыс. человек.