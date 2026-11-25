Губернатор Мурманской области Чибис арестован по делу о растрате и взятке

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Мещанском суде Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отправил под арест губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по делу о крупной растрате и взятке, передает корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Чибиса меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - огласила решение судья.

Как стало известно в суде, Чибису предъявлено обвинение в получении взятки и хищении путем растраты.

Чибис был задержан сотрудниками МВД в минувший понедельник. Как сообщала тогда представитель министерства Ирина Волк, Чибис и его соучастники подозреваются в хищении бюджетных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 млн рублей, растрате бюджетных средств регионального министерства транспорта, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также в незаконных валютных операциях.

Им инкриминируется совершение ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 статьи 160 (растрата, совершенная в особо крупном размере), пунктами "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Чибис в марте 2019 года был назначен врио губернатора Мурманской области. Был избран главой региона в сентябре 2020 года и в сентябре 2024 года. Также Чибис занимает пост председателя комиссии Госсовета "Северный морской путь и Арктика".

До назначения на пост губернатора чиновник был заместителем министра строительства и ЖКХ.