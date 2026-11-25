БПЛА атаковали предприятия Сызрани

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Беспилотники атаковали предприятия Сызрани в Самарской области, зафиксированы повреждения, сообщил глава города Андрей Советкин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в среду.

"Сегодня утром враг предпринял попытку атаки на предприятия города. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают экстренные службы. Зафиксированы небольшие повреждения, в течение нескольких часов они будут отработаны", - говорится в сообщении.

Советкин поблагодарил военных и бойцов мобильных огневых групп, отметив, что благодаря их работе удалось избежать жертв на территории города и повреждений гражданской инфраструктуры.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах сообщил, что ночью 25 ноября регион подвергся массированной атаке беспилотников, всего над Самарской областью было сбито более 145 БПЛА. Один человек погиб, отдельные территории региона остались без электричества.