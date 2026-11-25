ГД рассмотрит поправки о приеме в вузы без экзаменов только для победителей олимпиад

Медаль Международной юниорской географической олимпиады Фото: Валерия Калугина/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в среду рассмотрит поправки, которые меняют порядок поступления в вузы победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых начиная с 2026/27 учебного года, сообщила председатель комитета ГД по просвещению Ирина Белых.

"Прием без вступительных экзаменов будет возможен только для победителей олимпиад", - сказала Белых журналистам в среду.

По ее словам при этом за призерами олимпиад остается право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по тому предмету, по которому проводилась олимпиада, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой или профессиональной направленности.

Согласно поправкам, такая возможность сохраняется у потенциальных абитуриентов в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады.

При этом для победителей олимпиад предусмотрен прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников.

Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям или направлениям подготовки определяется образовательной организацией.

Действующий порядок поступления участников олимпиад школьников в вузы сохраняется в отношении победителей и призеров олимпиад школьников, проведенных до 2025/26 учебного года включительно, в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предусматривают поправки.

Поправки предложены двумя комитетами Госдумы: по просвещению и по науке и высшему образованию, отметила Белых.