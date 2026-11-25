Более 900 самовольно возведенных многоквартирных домов обследуют в Дагестане

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 900 самовольно возведенных в Дагестане многоквартирных жилых домов будут обследованы, жилье без грубых нарушений строительных и санитарных норм планируется вводить в гражданский оборот, сообщил глава республики Федор Щукин в рамках прямой линии.

"916 или 917 многоквартирных жилых домов у нас возведены без соответствующего надлежащего оформления. Более половины из них уже заселены, то есть там уже живут люди. Это уже проблемы не просто муниципалитета или там ресурсоснабжающих организаций. Это проблемы тысяч людей большого количества семей", - сказал Щукин.

Он подчеркнул, что дома, возведенные с грубыми нарушениями санитарных и строительных норм и признанные опасными для проживания, не будут вводиться в гражданский оборот.

"То, что безопасно, нужно выводить из тени и возвращать в гражданский оборот, дать возможность регистрировать право собственности, права оплачивать коммунальные услуги, распоряжаться этим жильем", - добавил глава республики.

Он также проинформировал, что провёл встречу с министром юстиции РФ Константином Чуйченко для определения государственных экспертных учреждений, которые проведут обследование домов. Первые дома уже намечены для ввода в гражданский оборот.

Щукин подчеркнул, что задача властей - остановить рост числа самовольных домов, количество которых за последние 5-6 лет удвоилось.

Помимо этого, по его словам, из резервного фонда жильцам поврежденных домов по улице Перова в Махачкале, в том числе наиболее поврежденного апрельским паводком шестиэтажного многоквартирного дома, направили более 200 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 5 апреля 2026 года из-за подмыва грунта в результате обильных дождей произошло обрушение трехэтажной пристройки к шестиэтажному многоквартирному дому на улице Перова в Махачкале. Жертв и пострадавших не было.

В дальнейшем из-за угрозы обрушения в Махачкале были эвакуированы около 300 человек из четырех многоквартирных домов.