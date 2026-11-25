В Тамбовской области двух подростков обвинили в диверсии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Тамбовской области двум 16-летним подросткам предъявили обвинение в совершении диверсии (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК), сообщил региональный главк СК.

По версии следствия, обвиняемые по заданию куратора, с которым один из них вел переписку в Telegram, совершили поджог базовой станции сотовой связи. Причиненный собственнику ущерб превысил 1,6 млн рублей. Свои действия подростки фиксировали на видео, которое отправили куратору, после чего скрылись с места преступления. За совершенные противоправные действия они получили от него денежное вознаграждение.

Подозреваемых задержали благодаря совместной работе следователей регионального управления СК и сотрудников УФСБ.

Обвиняемые находятся под домашним арестом.