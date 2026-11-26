Компания МТС запустила 5G в Туве

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" запустило сеть 5G в Кызыле и в поселке городского типа Каа-Хем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В столице республики первые базовые станций 5G заработали в часто посещаемых локациях и в районах с плотной индивидуальной жилой застройкой. В частности, (...) в аэропорту Кызыла и центре города на набережной Енисея. Кроме того, сеть 5G охватила территорию на пересечении улиц Красногвардейская, Каа-Хем, Оюна Курседи и Комсомольская. Связь нового формата также можно протестировать в микрорайоне Ближний Каа-Хем и поселке городского типа Каа-Хем под Кызылом", - пояснил представитель компании.

Он уточнил, что на первом этапе оператор запускает сеть 5G на действующих частотах LTE: принцип технологической нейтральности позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвертого и пятого поколений. Строительство новых базовых станций при этом не требуется.

"На следующих этапах развития технологии мы будем переходить на новое оборудование и диапазон 4,9 ГГц. Тогда ее (сети 5G - ИФ) преимущества (...) будут наиболее заметны для промышленности, логистики, медицины, урбанистики", - процитировал представитель компании директора МТС в Туве Экера Хертека.

На сегодняшний день в Сибири помимо Тувы сеть 5G оператора доступна также в Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Горно-Алтайске, Абакане и Барнауле.