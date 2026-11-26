Алекперов заявил, что "ЛУКОЙЛ" надеется вернуться на международный рынок

Вагит Алекперов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Решение "ЛУКОЙЛа" покинуть международный рынок было обусловлено политическими факторами, а не собственным желанием компании, рассказал в интервью ИС "Вести" основатель компании Вагит Алекперов.

По его мнению, у "ЛУКОЙЛа" есть все шансы вернуться на международный рынок.

"ЛУКОЙЛ" не самостоятельно принимал решение об уходе с международного рынка. Это так называемые факты больше политические. Подводит нас, чтобы мы ушли с международного рынка. Хотя мы не закрываем штору наглухо, мы еще надеемся туда вернуться", - сказал Алекперов.

Также Алекперов подчеркнул, что безупречная репутация "ЛУКОЙЛа" должна стать залогом возвращения на международные рынки. Он отметил положительные отклики о "ЛУКОЙЛе" во всех странах, где работала компания.

"Мы востребованы. Ведь все эти годы о нас были только положительные отклики в любой точке мира - и в Африке, и в Латинской Америке, и на Востоке. Мы всегда пользовались поддержкой тех стран, где мы были инвесторами. Я надеюсь, что это ощущение лояльности компании к своим обязательствам сохранится, и эти страны снова нас позовут к себе", - сказал Алекперов.