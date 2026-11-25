Посольство РФ в Молдавии заявило о готовящейся в ближайшие дни антироссийской провокации

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Молдавии предупредило о готовящейся антироссийской провокации в ближайшие дни, нацеленной на ухудшение российско-молдавских отношений.

"Посольство получило информацию о готовящейся в ближайшие дни провокации антироссийского характера, нацеленной на кардинальное ухудшение российско-молдавских отношений. (...) Призываем официальный Кишинев не идти на поводу тех, кто пытается втянуть Молдавию в конфронтацию с Россией, и воздерживаться от безрассудных эскалационных шагов", - говорится в заявлении, размещенном диппредставительством в соцсетях.

Посольство просит граждан Молдавии сохранять бдительность и не доверять информационным вбросам.

"Действия по разрыву наших двусторонних связей наносят ущерб в первую очередь самим жителям республики", - отмечается в заявлении.