Кушнер полагает, что РФ стремится к украинскому урегулированию, но не на любых условиях

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российское руководство настроено на решение конфликта с Украиной, однако только на определенных условиях, заявил в среду спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

"Да, я думаю, что он ориентируется на мирное решение, однако тут вопрос о том, на каких условиях", - сказал он в эфире подкаста главы медиакомпании Axel Springer Матиаса Депфнера, отвечая на вопрос, настроен ли президент РФ Владимир Путин на решение украинского кризиса мирным путем.

По мнению Кушнера, российская сторона проявляет определенную сдержанность во время боевых действий. Также он считает, что Москва против прекращения огня, так как не верит в то, что после этого удастся на переговорах решить все спорные вопросы. "Мы с пониманием относимся к этому", - подчеркнул спецпосланник.

По его словам, в настоящее время "мы некоторым образом оказались в тупике" по вопросу территорий. Поэтому на данный момент американская сторона стремится больше работать над решением других проблем, также имеющих отношение у кризису.