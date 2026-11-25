Путин положительно оценил темп сотрудничества между РФ и Казахстаном

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Казахстан двигаются хорошими темпами в двусторонних отношениях, регулярные встречи президентов двух стран придают дополнительную динамику этому процессу, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым в Кремле отметил, что главы двух стран регулярно встречаются как в России, так и в Казахстане, а также на площадках различных международных мероприятий.

"В этот раз вы согласились приехать к нам в качестве главного гостя на конференцию, организуемую Сбербанком в области развития искусственного интеллекта. Знаю, что вы много внимания уделяете развитию информационных технологий в Казахстане. Уверен, вам будет интересно", - сказал Путин.

Он отметил, что будет возможность послушать и специалистов, и пообщаться с молодыми людьми, школьниками и студентами, поговорить о сотрудничестве в высокотехнологичных отраслях между Россией и Казахстаном в целом и в области искусственного интеллекта в частности.

Президент РФ обратил внимание на рост товарооборота между РФ и Казахстаном, страны приближаются к 30 миллиардам долларов.

"В национальных валютах осуществляются расчеты, тоже уже объем большой, 90 с лишним процентов, 96, по-моему. Межправкомиссия работает активно с обеих сторон. В общем, все двигается хорошим темпом и на хорошем уровне находится", - сказал Путин.

И добавил: "И наши с вами регулярные встречи создают, мне кажется, тоже определенную атмосферу, динамику придают всему этому процессу. Так что мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать".

В свою очередь, Токаев заявил, что Казахстан доволен тем, как развивается российский высокотехнологичный бизнес в республике.

"Высокотехнологичный бизнес России очень хорошо представлен в Казахстане. Я бы хотел отметить, конечно же, "Сбер", а также "Яндекс", "Яндекс Казахстан", который является одним из основных работодателей в нашей стране", - сказал он.

"И этот бизнес хорошо развивается, мы удовлетворены тем, что делают ваши компании на нашем рынке, оказываем им всяческое содействие", - добавил он.