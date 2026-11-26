Более 20 беспилотников и ракеты сбиты над Ростовской областью

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Над Ростовской областью уничтожены более 20 беспилотников и ракеты, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в четверг.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 20 БПЛА и ракеты уничтожены в городах Таганроге, Ростове-на-Дону и Батайстке, также в шести районах области: Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Шолоховском, Зерноградском", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Слюсарь добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.