Число жертв взрыва газа в многоэтажке на Алтае увеличилось до двух человек

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Алтайском крае увеличилось до двух, сообщает ГУ МЧС по региону.

"До двух человек возросло число погибших при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Алтайском крае. Спасатели МЧС России обнаружили тело ещё одного погибшего при разборе завалов", - говорится в сообщении ведомства.

Утром во вторник в многоквартирном доме по улице Механизаторская в селе Кулунда произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Пожар был ликвидирован на площади 60 кв. м.

25 ноября спасатели сообщили, что обнаружили на месте взрыва тело погибшего мужчины. В центре управления регионом уточнили, что погибший - сосед из квартиры, находящейся рядом с той, где произошел взрыв. Его опознала жена.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).