Минобороны РФ заявило о поражении предприятий ВПК в Киеве

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли массированный удар по целям на Украине, поражены предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

Как сообщили в ведомстве, цель была поражена ночью.