В Невинномысске учебные заведения и объекты промзоны повреждены из-за падения обломков БПЛА

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на промышленную инфраструктуру в Невинномысске, есть повреждения, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"По предварительным данным, зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников в районе производственных и энергетических объектов, есть повреждения", - написал Владимиров в своем канале в Max.

По его словам, также получили повреждения здание школы и филиала университета. Занятия в школах города сегодня проводятся в дистанционном режиме.

К медикам обратились двое. Врачебная помощь оказана, угрозы для жизни нет, отметил губернатор.

Глава Ставрополья также добавил, что все системы жизнеобеспечения в городе действуют в нормальном режиме. Экстренные службы, ведомства работают на месте для устранения последствий атаки, ведется обследование территории.