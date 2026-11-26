Более 15 тыс. жителей города Иваново остались без тепла из-за аварии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Авария на теплотрассе оставила без тепла и горячей воды более 15 тыс. жителей города Иваново, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в четверг.

Под отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения попали 108 многоквартирных жилых домов с населением 15 тыс. 57 человек. Также в зону отключения вошли 12 социально значимых объектов, говорится в сообщении.

Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - 23:00 четверга.

Температура воздуха в городе составляет 2-3 градуса мороза.