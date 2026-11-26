Пять человек погибли при атаке ВСУ по автостоянке в Запорожской области

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пять человек погибли, еще трое получили ранения в поселке Веселое (Запорожская область) в результате атаки ВСУ по стоянке машин, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в четверг.

"В результате атаки БпЛА противника по автомобильной стоянке в пгт Весёлое погибли пять человек, три человека получили ранения", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По словам губернатора, все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные службы.