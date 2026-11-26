Глава МЧС проведет переговоры в Бахрейне

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Бахрейн.

Как сообщили в МЧС России, у главы ведомства запланированы переговоры с советником короля Бахрейна по национальной безопасности шейхом Нассером ибн Хамадом Аль Халифой и министром внутренних дел шейхом Рашедом ибн Абдуллой Аль Халифой. Глава МЧС посетит Национальный центр управления кризисными ситуациями Бахрейна и встретится с председателем Национального комитета по управлению кризисными ситуациями, начальником полиции Бахрейна Тариком ибн Хассаном Аль Хассаном.

Кроме того, руководители подразделений центрального аппарата МЧС России примут участие в первом российско-бахрейнском круглом столе, где обсудят вопросы управления чрезвычайными ситуациями и гражданской обороны.

Это первый визит делегации МЧС России в Бахрейн.

Ранее в Москве Куренков встретился с послом Бахрейна в РФ Ахмедом Абдулрахманом Аль Саати. Они обсудили перспективы сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и предстоящий визит российской делегации в королевство.