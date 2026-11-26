Почти 2 тыс. грузовиков в Северной Осетии ждут открытия Военно-Грузинской дороги

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Проезда по Военно-Грузинской дороге в сторону Грузии ждут в Северной Осетии почти 2 тыс. грузовых автомобилей, сообщил глава республики Сергей Меняйло в четверг.

"Военно-Грузинская автомобильная дорога и Транскавказская автомагистраль закрыты для движения большегрузного транспорта. В электронной очереди (на проезд по Военно-Грузинской дороге - ИФ) - 1172 большегруза, ещё 798 ждут на стоянках", - написал Меняйло в своем канале в мессенджере Мах.

Движение всех видов транспорта из-за непогоды было закрыто по Военно-Грузинской дороге с 21:45 по московскому времени 24 ноября. 25 ноября движение легковых автомобилей и автобусов было возобновлено.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией. Транскам - единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Россией.