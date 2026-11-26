Временный запрет на пиротехнику введут в Калужской области с 1 декабря

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Антитеррористическая комиссия и оперативный штаб Калужской области совместно запретили продавать и использовать пиротехнику в регионе с 1 декабря 2026 года по 11 января 2027 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Запрет касается как организаций, так и индивидуальных предпринимателей и граждан. Нарушителей будут штрафовать, говорится в сообщении.

Ранее в регионе вводился запрет на продажу и использование пиротехники с 1 декабря 2025 года по 15 января 2026 года и с 1 по 8 ноября 2026 года.