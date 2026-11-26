Выборы губернатора Мурманской области пройдут 12 сентября 2027 года

Накануне президент досрочно прекратил полномочия арестованного главы региона Андрея Чибиса

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Выборы губернатора Мурманской области состоятся в сентябре 2027 года, в единый день голосования, сообщила в четверг "Интерфаксу" заместитель председателя областной избирательной комиссии Елизавета Евсюкова.

"Выборы пройдут в единый день голосования в 2027 году. Это 12 сентября, то есть второе воскресенье месяца", - сказала Евсюкова.

Накануне президент РФ Владимир Путин своим указом досрочно прекратил полномочия губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что Чибис и его предполагаемые соучастники подозреваются в хищении бюджетных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 млн рублей, растрате бюджетных средств Минтранса региона, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также в незаконных валютных операциях.

Мещанский суд Москвы в среду отправил Чибиса под арест до января.

Врио главы Мурманской области назначена вице-губернатор региона - руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова.