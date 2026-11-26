Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Славянском районе Кубани

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в четверг о четырех пострадавших в результате атаки БПЛА на Славянский район, двое из них госпитализированы.

"Из-за атаки БПЛА в Славянском районе пострадали четыре человека. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Двоих жителей госпитализировали", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах.

Кроме того, обломки БПЛА упали в Калининском районе Кубани. В станице Старовеличковской на одной из улиц повреждены три частных дома - в них выбило окна. Пострадавших нет.

Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы, отмечает оперштаб.