Захарова заявила, что меры ЕС по поддержке Украины затягивают конфликт

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Установка руководства ЕС на продолжение помощи Украине содействует затягиванию кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Этим комплексом так называемых мер они (руководство ЕС - ИФ) целенаправленно содействуют затягиванию украинского конфликта", - сказала она на брифинге в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса" об отказе нескольких европейских стран - "Вышеградской группы" (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и Австрии - поддержать проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы, в том числе в части финансирования Украины.

По словам Захаровой, "подобные линии наносят ущерб прежде всего экономическому благополучию самого Европейского союза и его граждан".

Как отметила представитель МИД РФ, "в этих условиях" негативная реакция указанных центральноевропейских стран на соответствующий проект бюджета ЕС - "она не удивительна".

"Они даже не столько устали от этого, они не столько раздражены этим, они понимают, что это все суицидально, это самоубийственно - идти этим курсом и выполнять все подобные обязательства", - сказала Захарова.