В ГД внесен пакет проектов законов об ответственности за публикацию последствий атак БПЛА

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен пакет законопроектов о запрете без согласования с госорганами размещать в СМИ и Интернете информацию о последствиях терактов, применения беспилотников, ракет. За нарушение запрета предлагается ввести административную и в ряде случаев уголовную ответственность.

Все три законопроекта внесены группой сенаторов, они размещены в четверг в базе законодательной деятельности Госдумы.

Так, законопроект № 44012-9 предлагает дополнить статью 4 закона "О средствах массовой информации" положением, согласно которому "в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Российская Федерация, а также при освещении обстоятельств совершения преступлений распространение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях информации о последствиях применения противником беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов, авиационных средств поражения, ракетного и артиллерийского вооружения, о местах размещения военной техники, производства и хранения вооружения, военной техники и боеприпасов, о последствиях террористических актов, диверсий, посягательств на жизнь государственного или общественного деятеля, лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, сотрудника правоохранительного органа допускается только в случаях, установленных законодательством РФ".

В статью 15 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вносятся корреспондирующие изменения, согласно которым вышеуказанная информация признается новым видом противоправной, опасной для общества и государства информации и в случае ее несанкционированного распространения подлежит блокировке.

При этом специально оговаривается, что размещение такой информации государственными органами или по согласованию с ними в СМИ и интернете, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ, не будет являться нарушением. Порядок согласования с государственными органами распространения указанной информации будет определяться правительством РФ, предусматривает проект закона.

Еще один законопроект № 44021-9 предлагает дополнить КоАП РФ статьей 20.3, согласно которой за нарушение запрета о публикации такой информации последует наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

И третий проект закона № 44029-9 предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 280, устанавливающей уголовную ответственность за незаконное распространение указанной информации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние либо имеющим судимость за совершение данного преступления - штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

В случае, если такое распространение повлекло тяжкие последствия - смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов оборонного комплекса, энергетики, промышленности или связи - независимо от привлечения к ответственности ранее, уголовное наказание предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.