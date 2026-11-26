Энергоснабжение ограничено в Крыму из-за аварии на ЛЭП

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ограничение на подачу электроэнергии введено в Крыму из-за аварии на ЛЭП, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк в четверг.

"В связи с сегодняшней аварией на высоковольтных линиях электропередачи введено временное ограничение подачи электроэнергии потребителям", - написал Гоцанюк в своем канале в Max.

По его словам, на месте происшествия ведутся работы, специалисты оценивают масштаб повреждений. Сроки устранения аварии пока не уточняются.