Международные резервы России с 13 по 20 ноября сократились на $19,5 млрд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 20 ноября составили $699,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 13 ноября международные резервы равнялись $718,9 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $19,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.