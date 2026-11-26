Возгорание произошло на НПЗ "Славянск-Эко" в Краснодарском крае после атаки БПЛА

Также произошел разлив нефти, сообщила пресс-служба компании

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе "Славянск-Эко" в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА в четверг, произошел разлив нефти, сообщает пресс-служба компании в своем канале в Max.

"В результате атаки БПЛА 26 ноября значительные повреждения получила установка атмосферной дистилляции нефти, разрушены парки хранения темных нефтепродуктов, получил повреждения трубопровод темных нефтепродуктов и бензиновой фракции, пробитие получили резервуары для хранения нефти и связанные с ними трубопроводы. На поврежденных объектах произошли серьезные возгорания. Кроме того, повреждения резервуаров хранения нефти привели к разливу", - говорится в сообщении.

В настоящий момент основные усилия направлены на ликвидацию последствий происшествия и стабилизацию обстановки на объекте. После завершения этих первоочередных мероприятий станет возможной детальная оценка повреждений.

В пресс-релизе уточняется, что производственная деятельность была остановлена после атаки в сентябре. В течение этого времени коллектив завода и подрядные организации вели восстановительные работы.

Как сообщалось, 18 сентября спасатели ликвидировали возгорание на заводе "Славянск-Эко", возникшее после атаки беспилотников 13 сентября.