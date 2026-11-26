ЦБ отметил снижение обеспокоенности россиян ростом цен на бензин

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Бензин по-прежнему упоминается среди наиболее подорожавших товаров в опросе населения, но доля обеспокоенных ростом цен на него снизилась, говорится в комментарии Банка России.

"Бензин по-прежнему часто упоминается среди товаров, цены на которые выросли "очень сильно", однако доля респондентов, обеспокоенных его удорожанием, существенно снизилась и практически вернулась к уровню июня 2026 года - до ухудшения ситуации на топливном рынке", - отмечает Банк России.

19 ноября стало известно, что инфляционные ожидания населения, как показал опрос "инФОМа", в ноябре выросли до 13,5% с 13,2% в октябре. Оценка наблюдаемой населением инфляции в ноябре увеличилась до 15% с 14,5%.

В ноябре респонденты в числе наиболее подорожавших товаров и услуг существенно чаще упоминали жилищно-коммунальные услуги и ряд продовольственных товаров (мясо и птицу, яйца, рыбу и морепродукты), отмечает ЦБ. Участники опроса стали реже сообщать об удорожании бытовой химии, лекарств и медикаментов, сахара и соли.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП).

Ценовые ожидания предприятий в ноябре снизились, но остались в диапазоне повышенных значений 2024-2025 годов. Уменьшение ценовых ожиданий сопровождалось замедлением роста издержек, подчеркивает Банк России. Снижение ценовых ожиданий бизнеса в ноябре отмечалось в промышленности и торговле, в сельском хозяйстве этот показатель вырос, в остальных отраслях - почти не изменился.

Среди подотраслей промышленности сильнее всего ценовые ожидания снизились в электроэнергетике и водоснабжении после произошедшей в октябре 2026 года индексации тарифов на коммунальные услуги. В добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах оценки уменьшились не так заметно (их сокращение было связано с замедлением роста издержек, в добыче - также со снижением оценок будущего спроса). В торговле уменьшение ценовых ожиданий сопровождалось замедлением роста издержек. Аграрии повысили свои оценки будущего роста цен на фоне улучшения оценок фактического и ожидаемого спроса.