Лавров заявил, что США осознают необходимость ликвидировать первопричины конфликта на Украине

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - США ведут диалог по Украине с осознанием необходимости ликвидировать первопричины конфликта, заключающиеся в создании угроз безопасности России на ее границах, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не может быть на земле двух стран, интересы которых будут на 100% совпадать во всем, тем более, когда речь идёт о крупных державах, таких как США и Россия. Так было и в эпоху холодной войны, и в эпоху "разрядки". Но диалог необходим при всех обстоятельствах", - сказал он в ходе встречи с участниками программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова "Диалог во имя будущего".

Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

"США, надо отдать им должное, это понимают и ведут диалог по украинским делам с осознанием необходимости ликвидировать его первопричины, заключающиеся в создании угроз безопасности России прямо на наших границах, подготовке всяческих провокаций, в том числе руками приведенного Западом к власти киевского режима, открыто исповедующего неонацистскую практику и идеологию, который законодательно запретил русский язык во всех сферах жизни своего общества", - подчеркнул Лавров.

Российский министр отметил, что после прихода президента Дональда Трампа Вашингтон "проявил политическую зрелость, которая в Европе давно уже не наблюдается".

"При всех сохраняющихся расхождениях (продлеваются байденовские санкции, Трамп вводит свои санкции, в том числе против ПАО "Лукойл", ПАО "НК "Роснефть" и многих других наших экономических интересов) они открыты для диалога и более того - заинтересованы в дипломатических и других контактах", - сказал Лавров.