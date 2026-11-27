В Дагестане запретят продажу вейпов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Народного собрания Дагестана приняли закон о запрете розничной продажи вейпов на территории республики с 1 марта 2027 года, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Законопроект "Об установлении дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на территории Республики Дагестан" инициировал спикер собрания Заур Аскендеров. Предполагается запрет продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них в регионе на пять лет - с марта 2027 года до марта 2032 года.

Кроме того, принятый закон вводит дополнительные ограничения на потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в общественных местах. Розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции будет запрещена в местах отдыха и оздоровления детей, организациях социального обслуживания населения, морских пляжах, а также на мероприятиях с участием подростков и молодежи.