В Тюменской области запретят продажу вейпов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Дума Тюменской области приняла в окончательной чтении закон о запрете продажи электронных систем доставки никотина. За проголосовали все 43 присутствовавших на заседании депутата, заседание транслировали онлайн.

"Проектом закона предлагается установить в Тюменской области запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект был внесен рядом партийных фракций регпарламента.

"По данным федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт пульмонологии" Федерального медико-биологического агентства России подтверждается серьезная угроза здоровью подростков от электронных сигарет. (...) Электронные сигареты и вейпы не являются безопасной альтернативой курению и несут прямую угрозу респираторному здоровью. Необходимы регуляторные меры для ограничения их доступности", - сказано в пояснительной записке.

Депутаты считают, что "принятие законопроекта позволит снизить уровень потребления никотинсодержащей продукции населением Тюменской области; уменьшить риск возникновения заболеваний, связанных с потреблением никотина; защитить несовершеннолетних от вовлечения в потребление никотинсодержащей продукции".

Как сообщил на заседании заместитель председателя комитета по экономической политике думы Владимир Ковин, законопроект прошел оценку регулирующего воздействия.

"Приняли активное участие в обсуждении "Опора России", "Деловая Россия", Торгово-промышленная палата Тюменской области и другие представители предпринимательства нашего большого сообщества. Большинство участников высказались в поддержку", - сказал Ковин.

Зампредседателя думы Галина Резяпова уточнила, что в регионе во втором квартале 2026 года было зарегистрировано почти 2 тысячи торговых объектов, где продают товары для вейпинга.

Ранее в 2025 году в Тюменскую облдуму вносили законопроект под названием "О запрете приобретения, использования и распространения вейпов в Тюменской области", который в итоге был возвращен разработчику.