На Кубани с марта запретят продажу вейпов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края сразу в двух чтениях приняли региональный закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним, он вступит в силу 1 марта 2027 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Приняв закон, мы не просто реализовали право, данное нам федеральным центром. Мы сделали важный шаг к формированию здорового будущего наших детей, опираясь на конкретные факты и запрос общества", - заявил спикер Заксобрания Юрий Бурлачко.

Закон приняли с учетом значительного увеличения числа пользователей вейпов и аналогичных устройств. По статистике, около 70% подростков 14-16 лет уже пробовали такие устройства, а "парение" среди школьников становится все популярнее.

Законопроект всесторонне обсуждали с общественностью, предпринимателями, а также органами власти федерального и краевого уровней, отвечающими за охрану здоровья населения, образовательный процесс и молодежную политику.

Летом 2026 года вступил в силу федеральный закон, который дал регионам право на пять лет запрещать розничную продажу электронных средств доставки никотина.