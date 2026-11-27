В Белгородской области от атак БПЛА пострадали четверо

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА ранены четыре человека, сообщил региональный оперштаб.

В селе Орловка Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и множественные слепые осколочные ранения мягких тканей головы, его доставили в больницу. Машина повреждена.

В селе Зозули Борисовского округа от удара FPV-дрона по автомобилю пострадали двое мужчин. У одного травматическая ампутация стопы и осколочные ранения лица, у другого — осколочные ранения ног, открытый перелом голени. Оба пострадавших находятся в Борисовской ЦРБ в тяжелом состоянии.



В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, множественные рваные раны лица и головы. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

В Шебекине при взрыве FPV-дрона посекло фасад многоквартирного дома и три автомобиля. Второй дрон нанес удар по частному дому и повредил крышу. В селе Вознесеновка FPV-дрон взорвался возле частного дома и выбил окна.

В Грайвороне при взрыве FPV-дрона пробита кровля, посечены окна и фасад частного дома. В селе Смородино Грайворонского округа дрон пробил крышу частного дома.

В поселке Красная Яруга от атак дронов повреждены остекление в соцобъекте и автомобиль. В селе Сергиевка Краснояружского округа при взрыве FPV-дрона был поврежден объект инфраструктуры.