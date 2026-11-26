В Грайвороне при взрыве дрона ранена супружеская пара

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Грайвороне в результате взрыва дрона пострадали супруги, сообщил оперштаб Белгородской области.



Мужчина получил множественные осколочные ранения мягких тканей плеча и бедра, его жена - осколочные ранения мягких тканей головы и ног. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили пострадавших в Грайворонскую ЦРБ. При атаке второго FPV-дрона разбиты окна, посечены фасад частного дома и гараж. В селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль и нанес ему повреждения.

В Шебекине при ударе дрона осколками посекло "Газель". Повреждения получил автомобиль из-за удара FPV-дрона в Новой Таволжанке.

Еще в трех округах в результате атак БПЛА повреждения получили автомобили, гаражи, частный дом и хозпостройки.