В Петербурге задержали кондитера по подозрению в выпечке кексов с наркотиками
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан домашний кондитер по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
По версии полиции, в квартире на проспекте Чернышевского он пек кондитерские изделия с начинкой из запрещенного вещества. Оперативники изъяли кексы, рожки, батончики и печенье общей массой около 20 кг, а также банки с растительной массой и десятки капсул сильнодействующего препарата. Экспертиза показала содержание в них наркотического вещества.
"Мужчина не стал отрицать, что распространял самодельную продукцию среди своих друзей и знакомых", - добавили в главке.
Возбуждено уголовное дело.