В Петербурге задержали кондитера по подозрению в выпечке кексов с наркотиками

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан домашний кондитер по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По версии полиции, в квартире на проспекте Чернышевского он пек кондитерские изделия с начинкой из запрещенного вещества. Оперативники изъяли кексы, рожки, батончики и печенье общей массой около 20 кг, а также банки с растительной массой и десятки капсул сильнодействующего препарата. Экспертиза показала содержание в них наркотического вещества.

"Мужчина не стал отрицать, что распространял самодельную продукцию среди своих друзей и знакомых", - добавили в главке.

Возбуждено уголовное дело.