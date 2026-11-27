Минобороны РФ сообщило о поражении за неделю 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели поразили 14 сухогрузов, задействованных в интересах украинской армии, а также вывели из строя ряд объектов портовой инфраструктуры, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"За неделю поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение недели в ходе ударов выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения.