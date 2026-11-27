Военные сообщили о двух массированных и 12 групповых ударах по целям на Украине за неделю

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели нанесли два массированных и 12 групповых ударов по военным целям на Украине, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"С 21 по 27 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены два массированных и 12 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, ракетного топлива, беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, логистические центры, складские терминалы, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ударам также подверглись цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских сил.