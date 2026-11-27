Россия планирует развитие сотрудничества с ОАЭ по всем направлениям

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Россия будет развивать отношения с ОАЭ по всем направлениям сотрудничества, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытии выставки архивных документов и фотографий, посвященной 55-летию установления дипломатических отношений России и ОАЭ.

"Будем и далее энергично работать с эмиратскими друзьями в целях выведения двустороннего сотрудничества на новые рубежи по всем без исключения сферам", - сказал он.

Глава МИД, в частности, отметил торгово-экономические отношения России и ОАЭ, углубленное взаимодействие бизнес-кругов двух стран, контакты в культурно-гуманитарной, образовательной областях.

Кроме того, Лавров указал на популярность России и ОАЭ как туристических направлений для поездок граждан обеих стран. "Уверен, что эти показатели будут только расти. Тем более, что для наращивания взаимного туристического потока имеются все необходимые предпосылки: введен безвизовый режим, налажено прямое авиационное сообщение, а главное - налицо искреннее стремление наших граждан к знакомству с богатой историей, культурой и традициями друг друга", - сказал министр.

Посол Эмиратов Исса аль-Джабер отметил, что "ОАЭ придает особое значение укреплению дружественных отношений с Российской Федерацией". "Намерены развивать достигнутые результаты и открывать новые перспективы для взаимодействия на благо наших государств и народов. Мы с уверенностью смотрим в будущее и убеждены, что впереди нас ждут новые успехи и яркие страницы в истории двусторонних связей", - указал посол.

Выставка открылась в комплексе МИД в Москве.