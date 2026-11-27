В РФ сообщили о взятии под контроль за неделю двух сел в Харьковской и Запорожской областях

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за минувшую неделю взяли под контроль два населённых пункта - сёла Сосновый Бор Харьковской области и Барвиновка Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населённым пунктом Сосновый Бор Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, "на прошедшей неделе подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника, в результате решительных действий освобождён населённый пункт Барвиновка Запорожской области".