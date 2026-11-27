Разработаны правила развития ИИ в России

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ вместе с игроками отечественной IT-отрасли разработало правила для развития и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Минцифры совместно с представителями отрасли разработало пакет документов о регулировании и развитии больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Это подзаконные акты к закону о поддержке развития ИИ-технологий №243-ФЗ. Они размещены для общественного обсуждения", - сказали в пресс-службе.

В Минцифры рассчитывают, что "новое регулирование повысит безопасность ИИ-сервисов для граждан и бизнеса и создаст условия для активного развития отечественных технологий".

Основные положения должны вступить в силу с 1 марта 2027 года, уточнили в пресс-службе.

В Минцифры напомнили,что согласно закону, ИИ-модели могут получить статус суверенных и национальных: первые должны быть полностью российскими, а вторые могут опираться на зарубежные открытые модели и компоненты, но создаваться российскими юрлицами и обучаться в РФ.

Для вторых, то есть национальных ИИ-моделей, предлагается утвердить дополнительные характеристики, отметили в Минцифры. Так, согласно предложению министерства, "разработчик должен контролировать существенные характеристики модели самостоятельно и свободно её дообучать, даже если при этом меняются функционал и свойства модели".

Минцифры разработало поэтапную процедуру присвоения ИИ-моделям вышеуказанных статусов. Сначала модель проходит экспертизу на соответствие суверенной или национальной модели требованиям законодательства и культурному контексту. Исполнителем экспертизы, уточнили в Минцифры, предлагается сделать независимую испытательную лабораторию - Институт системного программирования Российской академии наук (РАН).

После получения заключения института заявление о присвоении статуса надо направить в Минцифры, которое проверит данные и документы и направит заявление на согласование с органами безопасности.

Затем решение о присвоении соответствующего статуса будет принимать правкомиссия по цифровому развитию - по представлению подкомиссии по ИИ. При положительном решении Минцифры вносит модель в реестр ИИ-моделей, который, как предполагается, будет в открытом доступе, сообщили в пресс-службе министерства.

Также Минцифры разработало документ о доступе к госданным для обучения суверенных и национальных ИИ-моделей.

"Для обучения суверенных и национальных моделей разработчики получат доступ к государственным данным, за исключением персональных сведений и информации, составляющей охраняемую законом тайну. При этом разработчики смогут использовать не только готовые наборы, но и сообщать о потребности в данных, которых в каталогах ещё нет", - отметили в пресс-службе Минцифры.

Согласно принятому ранее федеральному закону о поддержке ИИ, суверенная большая фундаментальная ИИ-модель должна быть полностью разработана в России, а в национальной модели могут использоваться решения с открытым исходным кодом, однако её существенные характеристики должны определяться российским разработчиком. При этом обе модели должны хранить и обрабатывать данные на территории РФ. Суверенные и национальные модели получат приоритетный доступ к государственной поддержке.