Совфед одобрил закон о раскрытии состава вейпов и другой табачной продукции

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о запрете с 1 января 2027 года относить к коммерческой тайне информацию об ингредиентах в составе табачных изделий и никотиносодержащей продукции.

Законом устанавливается, что режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении сведений "о наличии и количестве наименований ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства либо приобретающих такие свойства в результате нагревания и (или) тления".

Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.